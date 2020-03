Covid-19

A missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (RCA), a MINUSCA, anunciou hoje a suspensão do processo de rotação dos contingentes no país devido à pandemia de Covid-19, devendo as forças no território continuar as tarefas de proteção.

Numa conferência de imprensa, o comandante da missão, o general Daniel Sidiki Traoré, anunciou que a missão "suspendeu o processo de rotação dos contingentes" e que "os que já se encontram no terreno realizarão as habituais tarefas de proteção".

As autoridades da RCA anunciaram no passado sábado o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, tratando-se de um italiano que tinha estado em Milão.