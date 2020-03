Covid-19

O Governo lançou hoje um "site" na Internet com o objetivo de juntar numa plataforma única "todas as informações relevantes" sobre as medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus.

O site está disponível no endereço https://covid19estamoson.gov.pt/ (brevemente será também lançada a aplicação para telemóvel) e abre com o lema "Não paramos, estamos `on´" (ligados, numa tradução em português).

"Este site pretende ser um guia prático para apoiar cidadãos, famílias e empresas no combate aos efeitos causados pelo COVID-19, dando-lhes a conhecer todos os apoios disponibilizados, bem como a documentação necessária - nomeadamente os formulários que devem preencher - para a efetivação dos seus direitos", explica uma nota enviada pelo gabinete do primeiro-ministro.