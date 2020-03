Covid-19

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa anunciou hoje ter adquirido 11 ventiladores destinados a doentes com Covid-19 que vão ser disponibilizados ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) sediado em Penafiel.

Colaboraram nesta aquisição as 11 câmaras com assento naquela CIM e também Paredes, município da Área Metropolitana do Porto que tem o CHTS como unidade hospitalar de referência.

"Estes aparelhos vão permitir aumentar a capacidade de resposta da região do Tâmega e Sousa à pandemia originada pelo novo coronavírus, pese embora a vontade dos municípios em adquirir mais unidades, mas impossibilitada pelos constrangimentos associados à atual disponibilidade do mercado", lê-se num comunicado da CIM enviado à agência Lusa.