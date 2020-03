Covid-19

O BPI vai disponibilizar 200 milhões de euros em crédito para apoiar a tesouraria das empresas e isentar de comissões mínimas os terminais de pagamento automáticos dos comerciantes, informou em comunicado.

Estas medidas destinam-se a "apoiar as empresas cuja atividade se encontra afetada pelos efeitos económicos resultantes do surto de Covid-19", disse o banco em comunicado, considerando que permitirão reduzir a pressão sobre a tesouraria face a uma pandemia com um "impacto excecional" negativo no volume de negócios.

Segundo o banco, será disponibilizada uma linha de crédito no valor de 200 milhões de euros, com prazo de vigência até maio de 2020, dos quais 160 milhões de euros para 'fundo de maneio' e 40 milhões de euros para "'plafond' de tesouraria".