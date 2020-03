Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em maio fechou hoje em baixa de 9,17%, para 25,94 dólares, o valor mais baixo desde 2003, devido à epidemia do novo coronavírus e à guerra de preços russo-saudita.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,62 dólares abaixo dos 28,56 com que encerrou as transações na segunda-feira.

