Covid-19

O Presidente da República de Angola, que hoje decretou o fecho de todas as fronteiras do país a pessoas a partir de sexta-feira, justificou hoje a adoção de medidas excecionais com a necessidade de evitar a importação de Covid-19.

Numa mensagem transmitida pela televisão pública angolana, TPA, João Lourenço falou sobre o "quadro preocupante" que obrigou o governo angolano a tomar "medidas excecionais que permitiam controlar o impacto negativo da pandemia a nível nacional e os seus efeitos na vida dos cidadãos".

O chefe do executivo angolano sublinhou que a pandemia "alastrou por todo o planeta", apontando um aumento significativo do numero de casos na Europa e no mundo, que obrigou a um "esforço redobrado" para controlar o vírus.