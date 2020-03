Covid-19

O Presidente da República considerou hoje que a declaração do estado de emergência em Portugal é um "sinal político forte de unidade" na "guerra" contra os efeitos da pandemia da Covid-19, mas não uma "solução milagrosa".

Numa comunicação ao país a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, no dia em que decretou o estado de emergência, justificou a decisão, que admitiu "dividir os portugueses", como um "sinal político forte de unidade do poder político" e que previne "situações antes de poderem ocorrer".

"Não é, porém, uma vacina nem uma solução milagrosa que dispense o nosso combate diário" que passa pelo "apoio reforçado" ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou pela responsabilidade de todos continuarem a "tentar limitar o contágio" da doença que já fez dois mortos em Portugal.