Óbito/Vieira Monteiro

As reuniões do Conselho de Administração do Santander Totta vão passar a ser presididas pelo vice-presidente José Sítima, após a morte de Vieira Monteiro, informou o banco em comunicado.

O presidente do Conselho de Administração do banco Santander Totta, António Vieira Monteiro, morreu hoje em Lisboa, aos 73 anos, confirmou à Lusa fonte oficial da instituição.

Em resultado da sua morte, segundo comunicado do banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Conselho de Administração do Santander Totta ficou reduzido a 14 membros.