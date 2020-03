Actualidade

O lucro da Sonae caiu 20,2% em 2019, face ao período homólogo de 2018, para 165 milhões de euros, "apenas devido aos itens não recorrentes" verificados no exercício anterior, divulgou hoje a dona do Continente.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae refere que "o resultado líquido atribuível aos acionistas fixou-se em 165 milhões de euros, abaixo do valor registado" em 2018 "devido aos itens não recorrentes verificados no exercício anterior".

Mais concretamente "as mais-valias registadas na transação da Outsystems pela Sonae IM, na venda de ativos pela Sonae Sierra e nas operações 'sale & leaseback' executadas pela Sonae MC", adianta a empresa liderada por Cláudia Azevedo.