Covid-19

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, alertou hoje que as farmácias estão a ficar sem equipamentos de proteção, avisando que, se não forem contempladas com máscaras, algumas terão de fechar.

"Estamos numa situação muito difícil nas farmácias, a ficar sem máscaras, sem desinfetantes, sem luvas. Já há farmácias a vender pelos postigos" e a resposta que as autoridades têm dado a quem pede esses equipamentos é "peçam à Ordem dos Farmacêuticos", disse a responsável, que falava num debate que decorreu esta noite na sede da Ordem dos Médicos, em Lisboa, sobre a Covid-19.

Já quase no final do debate, a bastonária deixou um aviso: "O Governo está a comprar materiais para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e não se pode esquecer das farmácias. Temos de ter proteção. Quando as máscaras aparecerem, têm [as farmácias] que ser contempladas ou algumas podem fechar".