Covid-19

Macau registou mais dois novos casos importados de infeção pelo novo coronavírus, elevando para 17 o número de pessoas infetadas no território, foi hoje anunciado.

O 16.º caso é uma residente do território, de 19 anos, estudante no Reino Unido, que entrou na cidade na segunda-feira, através do posto fronteiriço da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

A estudante chegou na segunda-feira a Hong Kong, com quatro colegas, dois que estão em Macau e dois na região vizinha. A residente e dois colegas foram "submetidos, pelo pessoal de quarentena dos Serviços de Saúde no posto fronteiriço, a observação médica no domicílio por 14 dias, conforme as medidas" em vigor, indicaram as autoridades em comunicado.