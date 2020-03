Covid-19

As restrições em vigor nos países vizinhos de Timor-Leste estão a condicionar os movimentos de quem quer sair do país, antes da aplicação efetiva de medidas adicionais relacionadas com a Covid-19 pelas autoridades timorenses.

Uma situação agravada por várias outras restrições e cancelamentos de voos ao longo do trajeto e dos locais de escala, que está a dificultar as tentativas de quem trabalha ou está de férias na região da Ásia e está a tentar regressar a Portugal.

Nos últimos dias alguns portugueses ainda conseguiram sair de Díli, com destino a Portugal, para aproveitar a 'janela' antes das ligações de fora da União Europeia serem fechadas.