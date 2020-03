Covid-19

O Governo australiano está a trabalhar com Timor-Leste para ajudar a fortalecer as condições e as capacidades de resposta à epidemia do novo coronavírus, incluindo o Laboratório Nacional, informou a Embaixada.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, a Embaixada da Austrália em Díli indicou estar a trabalhar "em proximidade" com as autoridades timorenses, em relação as medidas de prevenção e de resposta à pandemia da Covid-19, tendo já fornecido equipamento de proteção pessoal e outros bens médicos para funcionários do setor da saúde.

Está ainda a trabalhar para o abastecimento de "mais equipamento médico essencial", referiu, sem especificar.