Covid-19

A organização ANIMAl quer que a 'assistência a terceiros' permitida em estado de emergência inclua os animais e pediu aos grupos parlamentares para alertarem o Governo sobre as situações de vulnerabilidade "neste momento de crise".

Em comunicado, a organização diz estar preocupada com os cuidados a prestar a animais de colónias na rua e abrigos.

Na nota hoje divulgada, a ANIMAL adianta ter contactado no início desta semana, e também durante o dia de quarta-feira, os grupos parlamentares, pedindo para que fizessem as diligências necessárias no sentido de alertar o Governo sobre situações de vulnerabilidade com animais.