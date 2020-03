Covid-19

A Juventude Popular (JP) instou os seus dirigentes e militantes a participar em ações de voluntariado com vista a ajudar pessoas idosas, mas sempre em colaboração com instituições de solidariedade social, informou hoje o seu presidente.

De acordo com o presidente interino, Francisco Mota, face às restrições impostas pela tentativa de mitigação da pandemia de Covid-19, a estrutura que representa os jovens do CDS-PP decidiu "criar uma rede de voluntariado da JP, aberta também à sociedade civil, e em estreita correlação de forças com essas instituições, as próprias autarquias locais, os bancos de voluntariado".

O objetivo destes jovens é "dar um contributo para a mitigação das necessidades" que os idosos tenham, decorrentes de não poderem ausentar-se da sua habitação nem receber visitas.