Covid-19

A embaixada da China no Brasil disse hoje que Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente do Brasil, "contraiu um vírus mental", ao culpar a "ditadura chinesa" pela pandemia do novo coronavírus.

"As suas palavras são extremamente irresponsáveis e soam-nos familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami [Estados Unidos], contraiu, infelizmente, o vírus mental, que está a infetar a amizade entre os nossos povos", escreveu a embaixada na conta oficial na rede social Twitter, em resposta ao filho de Jair Bolsonaro.

A embaixada escreveu ainda que Eduardo Bolsonaro é uma pessoa "sem visão internacional, nem senso comum" e aconselhou-o a não "ser o porta-voz dos Estados Unidos no Brasil, sob a pena de tropeçar feio".