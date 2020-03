Actualidade

As cheias da passada sexta-feira em Díli causaram mais de 20 milhões de dólares (18,3 milhões de euros), em estragos e danos em infraestruturas essenciais, anunciou hoje o primeiro-ministro timorense.

"Estamos a fazer um levantamento que ainda não está totalmente concluído, que aponta para estragos de mais de 20 milhões de dólares" (18,3 milhões de euros), disse Taur Matan Ruak, no final do encontro semanal com o Presidente de Timor-Leste.

"As cheias afetaram muita população, muitas infraestruturas físicas, a rede elétrica, água, estradas, ribeiras. O Governo está a fazer um esforço grande para a recuperação das infraestruturas", sublinhou.