Covid-19

A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) alertou hoje que os fracos sistemas de saúde em África vão facilitar a propagação do novo coronavírus, avisando também que o financiamento vai ser mais difícil.

"A transmissão da Covid-19 pode ser acelerada devido aos sistemas de saúde relativamente fracos em África", lê-se numa nota de análise enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso.

No documento, que analisa o impacto da propagação do novo coronavírus no continente, os analistas desta agência de 'rating' escrevem que "o impacto económico mais imediato virá principalmente da redução das exportações de matérias-primas, remessas, turismo, e um acesso mais restrito aos mercados de capitais e aos investidores".