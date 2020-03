Covid-19

O Município de Porto de Mós, em parceria com a Movijovem e as Grutas de Mira de Aire, disponibilizou 80 camas no concelho para profissionais de saúde e de segurança.

Doze casas da Gruta de Mira de Aire e 15 quartos da Pousada da Juventude de Alvados estão à disposição de profissionais de saúde e forças de segurança, que assim o requisitem, permitindo assim ficar longe dos seus familiares e evitar um eventual contágio, informa a Câmara liderada por Jorge Vala.

Esta oferta representa um total de 80 camas disponíveis nestes dois espaços do concelho de Porto de Mós, no distrito de Leiria.