Covid-19

A Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) alertou hoje que estima perdas de receitas em apostas desportivas entre 70% e 75% em março e, a partir de abril, podem chegar perto dos 100%, devido ao cancelamento das competições.

"No corrente mês de março, os nossos associados estimam uma perda de receitas em apostas desportivas na ordem dos 70 a 75% e, a partir do próximo mês, antecipam que se agrave para perto de 100% das receitas devido à ausência de oferta de desportos e competições, acrescido pelo facto dessa oferta ser mais limitada em Portugal do que se verifica na maioria de outros países onde o jogo 'online' é regulado", afirmou o presidente da APAJO, Gabino Oliveira, em comunicado.

Este setor está a sofrer as consequências do cancelamento ou adiamento generalizado dos eventos desportivos, face à pandemia de Covid-19, cujo impacto está a ser "drástico", diz a APAJO.