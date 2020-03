Actualidade

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alertou para a possibilidade de fraca qualidade do ar no continente e arquipélago da Madeira hoje e sexta-feira devido a uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África.

Em comunicado, a APA adianta que a previsão de ocorrência da massa de ar promove o acréscimo das concentrações de partículas em suspensão, promovendo uma potencial situação de fraca qualidade do ar generalizada para todo o território do continente e do arquipélago da Madeira.

De acordo com a APA, a qualidade do ar poderá ser afetada até à madrugada de sexta-feira.