Brexit

Mais de três milhões de europeus já pediram o estatuto de residente no Reino Unido, obrigatório a partir do próximo ano, entre os quais 266 mil portugueses, informou hoje o ministério do Interior britânico.

Até ao final de fevereiro, foram apresentadas 3.343.700 candidaturas, das quais 90% (2.998.300) foram concluídas com a atribuição do título permanente ('settled status'), acessível aos residentes há cinco anos no Reino Unido, ou do título provisório ('pre-settled status'), para aqueles que ainda precisam de completar o tempo necessário.

Depois da Polónia, Roménia e Itália, Portugal é o país com o maior número de candidatos, tendo 265.900 portugueses apresentado a candidatura entre os cerca de 400 mil que o governo português estima que vivam no Reino Unido.