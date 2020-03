Covid-19

Lisboa, 09 mar 2020 (Lusa) -- O Dia da Defesa Nacional, que envolvia mais de 23 mil jovens, foi suspenso até 30 de abril devido à pandemia de Covid-19, informou hoje o Governo.

O Ministério da Defesa estima que o alargamento da suspensão do Dia da Defesa, em que os jovens vão visitar unidades militares dos três ramos para saber o que são as Forças Armadas, abrangerá um total de 23.453 jovens.

O ministério justificou, em comunicado, esta medida com as "orientações das autoridades nacionais e internacionais de saúde" e as "medidas previstas no Plano de Contingência do Ministério da Defesa Nacional, face à evolução epidemiológica e risco de contágio do novo coronavírus".