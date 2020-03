Covid-19

A Nowo e Oni decidiram suspender as suas operações presenciais em Portugal para evitar riscos desnecessários de contágio do novo coronavírus, anunciaram hoje as operadoras de telecomunicações.

"Grande parte dos trabalhadores da Nowo & Oni já se encontra em teletrabalho desde o dia 13 de março", referem, em comunicado, adiantando que já tinha sido reduzido "drasticamente o trabalho presencial em lojas e em ações comerciais e intervenções de equipas no terreno".

"Espanha já decidiu parar por completo com os processos de portabilidade de comunicações fixas e móveis, de forma a minimizar ao máximo os contactos, uma vez que não afetam atividades essenciais e que podem ser substituídas por contactos não presenciais", adiantam.