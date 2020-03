Covid-19

Lisboa, 19 mar 2020 (Lisboa) - A digressão europeia de Nick Cave com os The Bad Seeds, que inclui uma data em Lisboa em abril, foi adiada, no âmbito do combate à epidemia da Covid-19, anunciou hoje o músico australiano.

"Uma pergunta muito difícil a que os The Bad Seeds têm de responder diz respeito aos nossos planos de digressão deste ano. Com grande deceção e tristeza tomámos a decisão de adiar a digressão do Reino Unido, Europa e Israel, o que me parece, pelo que vejo, a única decisão responsável. Lamento imenso. Mais detalhes serão publicados em www.nickcave.com, assim que o novo plano for estabelecido", escreveu o músico, no 'site' red hand files, onde responde a questões dos fãs.

A digressão europeia de Nick Cave com os The Bad Seeds, de promoção do álbum "Ghosten", editado no ano passado, deveria começar em 19 de abril, na Altice Arena, em Lisboa.