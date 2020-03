Covid-19

O Governo dos Açores determinou hoje a suspensão, a partir do final da tarde, das ligações aéreas da transportadora SATA entre todas as ilhas da região, exceto os voos de transporte de carga ou casos de força maior.

Serão também suspensas todas as ligações aéreas do exterior para o arquipélago.

A decisão do chefe do executivo regional, Vasco Cordeiro, avançada hoje em comunicado, foi determinada após uma reunião extraordinária do Conselho do Governo, realizada por videoconferência, na sequência do surto de Covid-19.