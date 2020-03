Covid-19

A Câmara de Faro vai implementar um sistema de entrega de bens de primeira necessidade a munícipes e apelou a frutarias, minimercados, supermercados ou farmácias do concelho para aderirem à iniciativa, denominada #FaroemCasa, segundo a autarquia.

O sistema vai permitir "a breve trecho" a "entrega de bens alimentares não confecionados e produtos farmacêuticos" nos domicílios de munícipes para que possam manter-se confinados em casa, através de uma parceria com a cooperativa de táxis de Faro Rotaxi e a Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), precisou a Câmara algarvia.

"Este serviço insere-se num conjunto de medidas implementadas pelo município, que está a procurar trabalhar ativamente na procura de soluções que, por um lado, minimizem as dificuldades por que todos estão a passar e facilitem a permanência dos cidadãos nos seus lares, para que contribuam ativamente na contenção do foco da Covid-19, no concelho e no país", justificou o município num comunicado.