Covid-19

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) está a fazer desde as 07:00 de hoje a monitorização da temperatura corporal de colaboradores, utentes e acompanhantes, no âmbito do Plano de Prevenção do Covid-19, anunciou hoje aquela instituição.

A medida enquadra-se num conjunto de procedimentos de rastreio da sintomatologia sugestiva da infeção por Covid-19, de forma a prevenir a transmissão e propagação do vírus, e abrange todas as pessoas que acedem aos edifícios do CHL, quer sejam colaboradores (internos, externos e trabalhadores ao serviço de empresas prestadoras de serviços), utentes e acompanhantes/cuidadores.

Em nota de imprensa, o CHL informa que, caso a temperatura corporal seja igual ou superior a 38º C, os funcionários ou utentes serão encaminhados para a área de contingência pelo circuito exterior.