Covid-19

A Turismo do Centro lançou hoje a campanha "Haverá Tempo", apelou aos portugueses para ficarem em casa para conter a propagação da Covid-19 e garantiu que a região estará preparada para receber os visitantes após a pandemia.

"Com esta campanha, associamo-nos ao enorme esforço do país na sensibilização de todos. E também na criação de esperança, tão necessária nos dias que vivemos", resume Pedro Machado, presidente da Entidade Regional que agrupa cem municípios do Centro do país.

A campanha tem como plataformas principais um vídeo (disponível em https://youtu.be/3ur9_SDvGDE) e imagens nas redes sociais, acompanhados da hashtag #haveratempo, entre outras.