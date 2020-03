Covid-19

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) qualificou hoje como um "pesadelo" a situação causada pela pandemia de Covid-19 e pediu ao Governo urgência, prazos mais alargados e ajustes nas medidas anunciadas para apoiar a economia.

Considerando que as medidas de apoio à atividade económica já aprovadas pelo Governo português "vão no sentido correto e respondem às necessidades das empresas", a AHETA advertiu que os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve estão "confrontados com uma crise sem precedentes" e "cujo fim não é previsível", e apelou ao executivo central para que "as medidas aprovadas sejam urgentemente implementadas".

Só com a implementação urgente das medidas económicas anunciadas pelo Governo as empresas poderão "esbater as enormes fragilidades económicas e financeiras que atravessam" devido às consequências que o isolamento recomendado pelas autoridades de saúde e os conselhos para não viajar estão a causar no setor, considerou a principal associação hoteleira do Algarve, em comunicado.