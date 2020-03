Covid-19

O presidente do Eurogrupo congratulou-se hoje com o anúncio do Banco Central Europeu de um novo programa de compra de dívida, comentando que a UE está a mostrar-se à altura do desafio colocado pela pandemia de Covid-19.

"Saúdo a importante decisão anunciada pelo BCE na noite passada. A UE está a mostrar-se à altura da ocasião no combate a esta pandemia, com ação coordenada", escreveu hoje Mário Centeno na sua conta oficial na rede social Twitter, depois de o Banco Central Europeu ter anunciado na quarta-feira à noite um novo programa de compra de dívida no valor de 750.000 milhões de euros para aliviar a situação no mercado da dívida e o impacto económico do surto de Covid-19.

O ministro das Finanças português acrescenta que também os Estados-membros "estão a tomar ações duras" e aponta que estão a ser exploradas, a nível europeu, mais vias para "intensificar a resposta política conjunta da UE" à crise atual, que Centeno já comparou a "tempos de guerra".