Covid-19

Cerca de 200 mil cidadãos da União Europeia (UE) foram repatriados desde o início do surto de Covid-19, estando agora perto de 100 mil a aguardar ações de repatriamento, incluindo em países africanos, informou hoje a Comissão Europeia.

"Neste momento, mais 100 mil homens, mulheres e crianças expressaram já o seu desejo em regressar o mais cedo possível. Estamos aqui para os ajudar a voltar a casa", afirma a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, num vídeo publicado na rede social Twitter.

Na publicação, a responsável nota que "muitos cidadãos europeus estão retidos no estrangeiro devido à crise do novo coronavírus", isto porque "os voos foram suspensos, as fronteiras foram encerradas e eles não sabem como é que a situação vai evoluir".