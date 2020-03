Covid-19

Os empresários da restauração da Guiné-Bissau estão preocupados com impacto económico das medidas tomadas pelas autoridades para prevenir casos de Covid-19 no país, que incluem o encerramento de todos os restaurantes, cafés, bares e discotecas.

"Esta decisão surpreendeu todos e está relacionada com a urgência das coisas por causa desta pandemia que está a alastrar-se pelo mundo inteiro. Achamos bem que tomem medidas, mas deviam consultar o setor principalmente no aspeto económico e saber qual será a melhor maneira no sentido de aconselhar quais as atitudes de higiene para o atendimento", afirmou o vice-presidente da Associação de Operadores Turísticos da Guiné-Bissau, Adnane Yahya.

Adnane Yahya, que também é proprietário de um restaurante em Bissau, disse que hoje já esteve reunido com as autoridades para abordar aquelas questões e que lhes foi explicado que "tiveram de ser tomadas medidas" daquele género "para dar o exemplo".