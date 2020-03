Covid-19

A Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau, bem como a secção consular, suspenderam hoje o atendimento ao público no âmbito das medidas extraordinárias tomadas para evitar contágio pela Covid-19.

"Com efeito, tendo em conta a elevada afluência diária de utentes e por não ser possível, por esse motivo, garantir a eficácia das medidas de segurança sanitária exigidas, a suspensão do atendimento público permitirá reduzir as possibilidades de contágio, protegendo assim toda a comunidade", refere um aviso divulgado na rede social Facebook.

No aviso, a Embaixada de Portugal refere que a emissão de vistos está temporariamente suspensa a partir de hoje, "salvo casos excecionais devidamente fundamentados".