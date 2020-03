Covid-19

A autoridade de saúde dos concelhos de Castelo de Paiva, Paredes e Penafiel determinou hoje que todos os emigrantes que regressem do estrangeiro devem ficar em isolamento social, por um período de 14 dias, devido à pandemia da Covid-19.

Em comunicado divulgado pela Câmara de Penafiel, no distrito do Porto, a autoridade de saúde do Vale do Sousa Sul refere que os emigrantes não poderão sair de casa, visitar familiares, nem receber visitas.

Em caso de sintomas, como tosse, febre ou dificuldades respiratórias, deve ser contactada a linha SNS24, através do número 808242424.