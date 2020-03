Covid-19

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Porto querem usufruir das máscaras e luvas que o Governo adquiriu para evitar a propagação da Covid-19, respondendo o Estado com um pedido de levantamento das necessidades.

Em entrevista hoje à agência Lusa, o presidente da União Distrital das IPSS do Porto, Rui Leite Castro, apontou "a falta de material para prestar o apoio aos idosos, em lares ou em serviço domiciliário" como uma das "dificuldades" que emergiram com a chegada do surto do novo coronavírus.

Com o "apoio à infância fechado por determinação do Governo, tal como o Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) destinados aos deficientes, uma parte das 400 IPSS associadas do distrito do Porto mantém o apoio à terceira idade", um serviço que, frisou o responsável, "começa a sentir dificuldades de vária ordem".