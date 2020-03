Covid-19

O chefe de uma delegação da Cruz Vermelha chinesa que está a ajudar na resposta italiana à crise de pandemia avisou hoje as autoridades que a única maneira de impedir a disseminação do vírus é encerrar todas as atividades económicas.

Sun Shuopeng, presidente executivo da Cruz Vermelha chinesa, que se encontra de visita a Milão, disse ter ficado chocado ao ver tantas pessoas a andar pela cidade, a usar transportes públicos, a jantar em restaurantes e sem usar máscaras protetoras.

Sun recordou que a cidade de Wuhan, onde teve origem esta pandemia, só teve o pico de infeções após um mês de quarentena estrita.