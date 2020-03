Covid-19

Trinta casos de desinformação sobre o Covid-19 foram detetados, esta semana, pelo grupo de trabalho do Serviço Europeu de Ação Externa contra as 'fake news', com teorias conspirativas sobre o surto, sugerindo que o vírus foi criado em laboratório.

"O surto está, não surpreendentemente, a dominar os casos de desinformação desta semana. Aproximadamente um terço dos quase 90 casos desta semana é referente à desinformação sobre o vírus, as suas causas e a sua propagação", indica numa análise hoje publicada o grupo de trabalho East StratCom, criado pela União Europeia (UE) em 2015 para combater a desinformação russa.

De acordo com o East StratCom, desde o final de janeiro passado, quando a crise do Covid-19 se intensificou, e até agora, registaram-se mais de 110 casos de 'fake news' relacionadas com o surto, com a desinformação a intensificar-se nos últimos dias e a ser essencialmente propagada por meios de comunicação pró-Kremlin (a favor do regime russo).