Covid-19

Uma rede de voluntariado, que integra pessoas e instituições do Fundão, distrito de Castelo Branco, está a produzir máscaras de proteção em tecido para ceder à proteção civil nesta fase de combate à pandemia Covid-19.

Com a denominação #Fundão Mask, esta rede conta com o apoio da Câmara do Fundão e integra o CACFF - Projeto Matriz, residentes do Centro de Migrações do Fundão e pessoas que sabem costurar.

Estas máscaras, no entanto, não substituem as cirúrgicas, ressalvou a Câmara do Fundão.