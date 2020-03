Covid-19

A Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) considerou hoje insuficientes os apoios do Estado às empresas em dificuldades devido à pandemia de Covid-19 e reclamou novas medidas ao Governo.

"As medidas existentes não são suficientes para o elevado stress e prejuízos causados na nossa economia", afirma o presidente da ACIFF, Nuno Oliveira Lopes, numa carta aberta dirigida ao ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

A associação entende que "é necessário dar um período de carência no pagamento dos impostos, nas rendas ou créditos à banca, assim como um apoio no pagamento dos salários das empresas que estão com as portas encerradas" na atual situação de emergência nacional devido à propagação do novo coronavírus.