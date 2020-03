Covid-19

A autoridade de saúde nos concelhos do Baixo Tâmega determinou o isolamento profilático a todos os cidadãos que regressam do estrangeiro devido à Covid-19, de acordo com publicação no 'site' do município de Amarante.

No documento assinado por Ana Júlia Gouveia, delegada de saúde naquele território, e publicado pela Câmara de Amarante, determina-se que o isolamento se prolongue por 14 dias, "perante a atual situação epidemiológica da infeção por Covid-19".

A medida abrange os concelhos do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Baixo Tâmega: Amarante, Baião, Celorico de Basto, Cinfães, Marco de Canaveses e Resende.