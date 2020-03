Covid-19

O Brasil registou hoje a quinta morte causada pela pandemia do novo coronavírus, uma mulher de 63 anos que morreu na cidade de Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro.

A morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e pela prefeitura de câmara de Miguel Pereira.

Numa publicação na rede social Twitter, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, lamentou esta morte.