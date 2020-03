Covid-19

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) vai apresentar na Assembleia da República uma resolução que recomenda ao Governo a implementação de um projeto que permita o acompanhamento de idosos durante a pandemia de Covid-19.

Em comunicado, o partido dá conta de que vai entregar, "com caráter de urgência, um projeto de resolução no qual recomenda ao Governo que considere o alargamento a todo o país de iniciativas como o projeto Radar, atualmente em prática em Lisboa, com o objetivo de sinalizar população com mais de 65 anos.

O PAN defende "que seja posto em prática a muito curto prazo um projeto que garanta o contacto e apoio de proximidade a todas as pessoas com mais de 65 anos, em particular as que se encontram em condições de isolamento geográfico e social".