Covid-19

A corrida aos supermercados 'online' Continente e Auchan tem provocado congestionamento no acesso às lojas virtuais e atrasos na entrega das compras, com as empresas a fazer todos os esforços para responder ao aumento da procura.

De acordo com um cliente da cadeia de supermercados do grupo Sonae, compras efetuadas hoje na loja 'online' do Continente têm data de entrega para 25 de abril.

Já no 'site' da Auchan, vários clientes têm apontado dificuldades em fazer encomendas, já que ficam em lista de espera 'online' durante horas.