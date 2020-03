Covid-19

Os grandes prémios dos Países Baixos, de Espanha e do Mónaco, todos previstos para maio, foram adiados, o que deverá arrastar o arranque do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 para junho, anunciaram hoje os organizadores da competição.

Em comunicado, os organizadores do Mundial da categoria rainha do desporto automóvel indicam que as três corridas serão realizadas "mais à frente este ano", sem se comprometerem com novas datas, devido à pandemia de Covid-19.

A corrida dos Países Baixos estava prevista para o circuito de Zandvoort, de 01 a 03 de maio, enquanto a de Espanha seria realizada de 08 a 10 e a do Mónaco entre 21 e 24 de maio.