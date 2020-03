Covid-19

Mais de duas dezenas de passageiros de um voo proveniente de Orly, França, estão em isolamento no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, por suspeitas relacionadas com a Covid-19, indicou hoje o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC).

"O que sabemos é que o voo chegou às 11:20 e pelo menos 21 passageiros foram encaminhados, de imediato, para uma sala de isolamento na aerogare mesmo antes de chegarem à zona de bagagem. Percebemos, entretanto, que o avião fez rotação, mas a menos que a desinfeção tenha sido muito rápida, não terá sido feita desinfeção", descreveu à Lusa Fernando Simões, SINTAC.

A agência Lusa contactou a ANA - Aeroportos, mas até ao momento não obteve resposta.