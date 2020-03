Covid-19

O Governo Regional dos Açores anunciou hoje medidas de apoio às empresas, complementares às implementadas a nível de nacional, para promover a manutenção de emprego, em situações de quebra de receitas devido à pandemia da Covid-19.

"As medidas regionais que reforçam estes mecanismos de apoio visam incentivar o esforço de manutenção da atividade económica, com o objetivo claro de estimular, incentivar e apoiar de forma decisiva a manutenção do emprego na região", afirmou o vice-presidente do executivo açoriano, Sérgio Ávila, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.