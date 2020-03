Covid-19

A Irlanda do Norte registou hoje a primeira morte resultante do novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, subindo para 137 o número de mortos no Reino Unido.

O paciente, de sexo masculino, era idoso e tinha outros problemas de saúde, segundo o ministério da Saúde regional, que contabilizou 77 casos de pessoas infetadas.

De acordo com os dados publicados hoje pelas respetivas direções de saúde, até agora registaram-se 128 mortes em Inglaterra, seis na Escócia e duas no País de Gales.