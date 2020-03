Covid-19

O Conselho de Ministros volta a reunir-se na sexta-feira para debater as medidas de apoio social e económico para a população afetada pela pandemia da Covid-19, afirmou hoje o primeiro-ministro.

Após a reunião que anunciou as medidas de concretização das limitações devido à pandemia do novo coronavírus, António Costa disse que na sexta-feira haverá nova reunião do Conselho de Ministros para abordar os apoios sociais e económicos à população afetada.

JPS // MP