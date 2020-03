Covid-19

O número de mortes provocadas pelo coronavírus Covid-19 subiu para 144 no Reino Unido, de acordo com o balanço diário publicado hoje pelo ministério da Saúde.

Os dados indicam também que, até às 09:00 de hoje, tinham sido identificados 3.229 casos entre 64.581 pessoas testadas.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse hoje acreditar ser possível levantar as atuais restrições relacionadas com a pandemia do coronavírus Covid-19 dentro de 12 semanas, mas reiterou os britânicos continuarem a seguir os conselhos de distanciamento social.